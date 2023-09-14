Воронцова (Шаматрина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Воронцов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голобокова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Воронцов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно