Воронцова (Шаматрина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Шаматрина) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1948

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Воронцов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голобокова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Воронцов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Николай Иванович

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