Дорошенко Максим Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.2007
Сын: Дорошенко Захар Максимович
Мать ребёнка: Дорошенко- Текеева Лариса Алишеровна
Рождение ребёнка
02.07.2010
Сын: Дорошенко Глеб Максимович
Мать ребёнка: Дорошенко- Текеева Лариса Алишеровна