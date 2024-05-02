Дорошенко Максим Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко Максим Юрьевич

Дорошенко Максим Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко- Текеева Лариса Алишеровна

Рождение ребёнка
07.08.2007

Сын: Дорошенко Захар Максимович

Мать ребёнка: Дорошенко- Текеева Лариса Алишеровна

Рождение ребёнка
02.07.2010

Сын: Дорошенко Глеб Максимович

Мать ребёнка: Дорошенко- Текеева Лариса Алишеровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.