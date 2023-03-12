Решетин Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетин Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1925

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1925

Отец: Решетин Петр Петрович

Мать: не указана

Смерть
2007