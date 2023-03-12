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Решетин Юрий Петрович
Решетин Юрий Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.1925
Дата смерти
2007
Пол
Мужской
Отец
Решетин Петр Петрович
1893 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1925
Отец:
Решетин Петр Петрович
Мать: не указана
Смерть
2007
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