Марфина Мария Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: ?
Отец ребёнка: Марфин Кондратий Иов
Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1868
Дочь: Матрёна Кондратьева
Отец ребёнка: Марфин Кондратий Иов
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марфин Кондратий Иов
Смерть
Неизвестно