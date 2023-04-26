Марфина Мария Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина Мария Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: ?

Отец ребёнка: Марфин Кондратий Иов

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1868

Дочь: Матрёна Кондратьева

Отец ребёнка: Марфин Кондратий Иов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфин Кондратий Иов

Смерть
Неизвестно