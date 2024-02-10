Сазоненко (Петрякова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазоненко (Петрякова) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петрякова Людмила Егоровна

Рождение ребёнка
08.06.2010

Сын: Сазоненко Руслан Евгеньевич

Отец ребёнка: Сазоненко Евгений Александрович

Рождение ребёнка
30.11.2012

Дочь: Сазоненко Милена Евгеньевна

Отец ребёнка: Сазоненко Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазоненко Евгений Александрович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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