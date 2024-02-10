Сазоненко (Петрякова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1982
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.2010
Сын: Сазоненко Руслан Евгеньевич
Отец ребёнка: Сазоненко Евгений Александрович
Рождение ребёнка
30.11.2012
Дочь: Сазоненко Милена Евгеньевна
Отец ребёнка: Сазоненко Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край