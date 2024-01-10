Нугуманов Фаниль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нугуманов Фаниль

Место рождения

Давлеканский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Давлеканский р-н
Рождение ребёнка
11.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Салават, Башкирия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Салават
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