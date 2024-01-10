Нугуманов Фаниль
Место рожденияДавлеканский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Давлеканский р-н
Рождение ребёнка
11.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Салават, Башкирия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Салават