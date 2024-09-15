Васса Повитуха Ивановна
Место рожденияДнепропетровск (Екатеринослав)?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Двойнин) София
Отец ребёнка: Двойнин Михаил Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Двойнин) Пелагея
Отец ребёнка: Двойнин Михаил Фадеевич
г. Аккерман
Рождение ребёнка
06.02.1871
Сын: Двойнин Фёдор
Отец ребёнка: Двойнин Михаил Фадеевич
Смерть
21.02.1920
Причина смерти: от старости | г. Аккерман