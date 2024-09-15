Васса Повитуха Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Повитуха Ивановна

Место рождения

Днепропетровск (Екатеринослав)?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.02.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Двойнин) София

Отец ребёнка: Двойнин Михаил Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Двойнин) Пелагея

Отец ребёнка: Двойнин Михаил Фадеевич

Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман
Рождение ребёнка
06.02.1871

Сын: Двойнин Фёдор

Отец ребёнка: Двойнин Михаил Фадеевич

Смерть
21.02.1920
Белгород-Днестровский, Одеська область
Причина смерти: от старости | г. Аккерман

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