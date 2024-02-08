Карпов Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1890
Дочь: Кулешова Татьяна
Мать ребёнка: Карпова Матрона
Деревня Федоровская, Зарайский Уезд, Рязанская Губ.
На памятнике стоит неправильный год 1889
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Матрона
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно