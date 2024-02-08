Карпов Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Кондратий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1890

Дочь: Кулешова Татьяна

Мать ребёнка: Карпова Матрона

Деревня Федоровская, Зарайский Уезд, Рязанская Губ.
На памятнике стоит неправильный год 1889
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Матрона

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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