Малышева (Малышева) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1990
Дочь: Трубникова Валентина
Отец ребёнка: не указан
д. Бекетовская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1992
Сын: Лыженков Сергей
Отец ребёнка: не указан
Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1992
Сын: Лыженков Василий
Отец ребёнка: не указан
Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1995
Сын: Зеленцов Александр Викторович
Отец ребёнка: Зеленцов Виктор Александрович
д. Бекетовская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
д. Бекетовская, Вожегодский р-н, Вологодская область