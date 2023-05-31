Малышева (Малышева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Малышева) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1990

Дочь: Трубникова Валентина

Отец ребёнка: не указан

д. Бекетовская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1992

Сын: Лыженков Сергей

Отец ребёнка: не указан

Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1992

Сын: Лыженков Василий

Отец ребёнка: не указан

Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1995

Сын: Зеленцов Александр Викторович

Отец ребёнка: Зеленцов Виктор Александрович

д. Бекетовская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
д. Бекетовская, Вожегодский р-н, Вологодская область