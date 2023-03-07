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Мусихин Степан Никитин

Место рождения

поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Около 1660 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Мусихин Никита (Никитка) Петров

Мать: Мусихина Александра Дмитриева

поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Скурихинский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710