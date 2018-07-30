Чечулина Щербинина Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1930
Дата смерти30.07.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1930
Отец: Чечулин Иван Романович
Мать: Чечулина Анна
Рождение ребёнка
15.08.1953
Дочь: Мелихова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Щербинин Владимир
Рождение ребёнка
20.09.1955
Дочь: Щербинина Руденко Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Щербинин Владимир
Рождение ребёнка
1960
Сын: Щербинин Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Щербинин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербинин Владимир
Смерть
30.07.2018