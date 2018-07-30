Чечулина Щербинина Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечулина Щербинина Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1930

Дата смерти

30.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1930

Отец: Чечулин Иван Романович

Мать: Чечулина Анна

Рождение ребёнка
15.08.1953

Дочь: Мелихова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Щербинин Владимир

Рождение ребёнка
20.09.1955

Дочь: Щербинина Руденко Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Щербинин Владимир

Рождение ребёнка
1960

Сын: Щербинин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Щербинин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Владимир

Смерть
30.07.2018