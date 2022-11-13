Фетисова (Менсон) Аделия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения20.09.1927
Дата смерти13.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927
Отец: Менсон Гавриил Иванович
Мать: Менсон Мария Филлиповна
Рождение ребёнка
15.01.1950
Дочь: Нугаева Нина Аркадьевна
Отец ребёнка: Бабошин Аркадий
Рождение ребёнка
08.06.1957
Дочь: Фетисова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабошин Аркадий
Смерть
13.11.2022
Москва, город федерального значения Москва