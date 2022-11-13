Фетисова (Менсон) Аделия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова (Менсон) Аделия Гавриловна

Место рождения

Белая Горка, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.09.1927

Дата смерти

13.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927

Отец: Менсон Гавриил Иванович

Мать: Менсон Мария Филлиповна

Белая Горка, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.01.1950

Дочь: Нугаева Нина Аркадьевна

Отец ребёнка: Бабошин Аркадий

Тапа, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Рождение ребёнка
08.06.1957

Дочь: Фетисова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Тапа, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабошин Аркадий

Смерть
13.11.2022
Москва, город федерального значения Москва