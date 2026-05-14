Иванова Марина Петровна 02.05.1961 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова Марина Петровна

Автор
ЕТ
Тарасенко Е.

женский, родилась 02.05.1961, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Лобачев Петр Иванович27.12.1940 г.р.
Мать
Лобачева (Крылова) Галина Ивановна20.11.1939 г.р.
Супруги
Иванов Андрей Олегович19.08.1960 г.р.
Дети
Тарасенко Елена Андреевна16.06.1987 г.р.
Иванов Андрей Андреевич16.07.1988 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1961

Отец: Лобачев Петр Иванович

Мать: Лобачева (Крылова) Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей Олегович

Рождение ребёнка
16.06.1987

Дочь: Тарасенко Елена Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Олегович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
16.07.1988

Сын: Иванов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Олегович

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.