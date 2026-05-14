Иванова Марина Петровна
женский, родилась 02.05.1961, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЛобачев Петр Иванович27.12.1940 г.р.
МатьЛобачева (Крылова) Галина Ивановна20.11.1939 г.р.
Супруги
Иванов Андрей Олегович19.08.1960 г.р.
Дети
Тарасенко Елена Андреевна16.06.1987 г.р.
Иванов Андрей Андреевич16.07.1988 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1987
Дочь: Тарасенко Елена Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Олегович
Рождение ребёнка
16.07.1988
Отец ребёнка: Иванов Андрей Олегович