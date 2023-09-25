Ignatovičs (Ignatoviča) Kristīne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ignatovičs (Ignatoviča) Kristīne

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Игнатовичь Адам

Отец ребёнка: Игнатовичь Антон

Икаженци, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Joniņš Rozālija

Отец ребёнка: Игнатовичь Антон

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ignatovičs Ludvigs

Отец ребёнка: Игнатовичь Антон

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Работа или профессия
Неизвестно
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