Бутков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.03.1933
Дата смерти05.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
глухонемой, был в Ташлинском детском доме, не понятно при каких обстоятельствах туда попал. возможно эвакуирован во время второй мировой...
Рождение ребёнка
27.10.1955
Дочь: Субботина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Буткова Анна Филиповна
Смерть
05.06.1979
Пермь, Пермский, Пермский край
похоронен на Южном кладбище Перми (36 квартал)