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Бутков Александр Иванович

Место рождения

Ташла, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.03.1933

Дата смерти

05.06.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташла, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
глухонемой, был в Ташлинском детском доме, не понятно при каких обстоятельствах туда попал. возможно эвакуирован во время второй мировой...
Рождение ребёнка
27.10.1955

Дочь: Субботина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Буткова Анна Филиповна

Смерть
05.06.1979
Пермь, Пермский, Пермский край
похоронен на Южном кладбище Перми (36 квартал)
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