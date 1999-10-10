Орлов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1905
Дата смертиОколо 10.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1926
Сын: Орлов Петр Иванович
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1927
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 01.01.1928
Дочь: Орлова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
18.08.1930
Дочь: Леонтьева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.09.1946
Сын: Орлов Константин Иванович
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Григорьевна
Смерть
Около 10.10.1999