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Орлов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1905

Дата смерти

Около 10.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1926

Сын: Орлов Петр Иванович

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Орлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 01.01.1928

Дочь: Орлова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
18.08.1930

Дочь: Леонтьева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.09.1946

Сын: Орлов Константин Иванович

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Григорьевна

Смерть
Около 10.10.1999