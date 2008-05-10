Задубровский Михаил Васильевич
Место рождениярязанская область, Сапожсковский район, село Коровка
Дата рождения26.09.1924
Дата смерти10.05.2008
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
рязанская область, Сапожсковский район, село Коровка
Рождение ребёнка
13.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Задубровская Мария Владимировна
Смерть
10.05.2008