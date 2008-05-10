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Задубровский Михаил Васильевич

Место рождения

рязанская область, Сапожсковский район, село Коровка

Дата рождения

26.09.1924

Дата смерти

10.05.2008

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

рязанская область, Сапожсковский район, село Коровка
Рождение ребёнка
13.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Задубровская Мария Владимировна

Смерть
10.05.2008
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