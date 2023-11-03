Рейтарова (Тагильцева) Анастасия Яковлевна
Место рожденияс.Долгое, Полудинский район
Дата рождения1897
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Тагильцов Яков Захаров
Мать: Тагильцова Анна Ивановна
с.Долгое, Полудинский район
Рождение ребёнка
17.06.1919
Дочь: Тонконогова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
30.10.1923
Сын: Рейтаров Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
16.08.1926
Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Губанова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
07.11.1933
Дочь: Заморокина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
14.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев
Смерть
1979
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область