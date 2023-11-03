Рейтарова (Тагильцева) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейтарова (Тагильцева) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

с.Долгое, Полудинский район

Дата рождения

1897

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Тагильцов Яков Захаров

Мать: Тагильцова Анна Ивановна

с.Долгое, Полудинский район
Рождение ребёнка
17.06.1919

Дочь: Тонконогова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.10.1923

Сын: Рейтаров Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.08.1926

Сын: Рейтаров Павел Андреевич

Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Губанова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.11.1933

Дочь: Заморокина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рейтаров Андрей Тимофеев

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1979
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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