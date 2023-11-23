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Галактион Иванов
Галактион Иванов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1732
Дата смерти
1747
Пол
Мужской
Отец
Иван Фёдоров
1683 г.р.
Мать
Ксения Иванова
1694 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец:
Иван Фёдоров
Мать:
Ксения Иванова
Смерть
1747
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