Галактион Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактион Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

1683 г.р.

Мать

1694 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Ксения Иванова

Смерть
1747
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