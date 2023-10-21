(Егорова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егорова) Тамара Александровна

Место рождения

Уфа, Россия

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Егоров Александр Яковлевич

Мать: Валентина Назаровна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колупан Констатин Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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