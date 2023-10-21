(Егорова) Тамара Александровна
Место рожденияУфа, Россия
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Егоров Александр Яковлевич
Мать: Валентина Назаровна
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колупан Констатин Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно