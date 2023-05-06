Дечев Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дечев Василий Фёдорович
Мать: Дечева Мария
Рождение ребёнка
24.11.1970
Мать ребёнка: Дечева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дечева Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дечева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дечева Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно