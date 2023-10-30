Шитко (Малишевская) Стефания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитко (Малишевская) Стефания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Малишевский Адам

Мать: Малишевская Фекла

Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Шитко Викентий-Фадей

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
24.12.1891

Сын: Шитко Александр Викентьев

Отец ребёнка: Шитко Викентий-Фадей

Язвин, Вызнянская волость, Слуцкий уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шитко Теофил Викентьев

Отец ребёнка: Шитко Викентий-Фадей

Рождение ребёнка
19.01.1895

Сын: Шитко Петр Викентьев

Отец ребёнка: Шитко Викентий-Фадей

Язвин, Вызнянская волость, Слуцкий уезд
Рождение ребёнка
21.09.1899

Сын: Шитко Иосиф Викентьев

Отец ребёнка: Шитко Викентий-Фадей

Язвин, Вызнянская волость, Слуцкий уезд
Смерть
Неизвестно
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