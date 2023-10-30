Шитко (Малишевская) Стефания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Малишевский Адам
Мать: Малишевская Фекла
Бракосочетание
17.02.1891
Муж: Шитко Викентий-Фадей
Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
24.12.1891
Сын: Шитко Александр Викентьев
Отец ребёнка: Шитко Викентий-Фадей
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Шитко Викентий-Фадей
Рождение ребёнка
19.01.1895
Сын: Шитко Петр Викентьев
Отец ребёнка: Шитко Викентий-Фадей
Рождение ребёнка
21.09.1899
Отец ребёнка: Шитко Викентий-Фадей
Смерть
Неизвестно