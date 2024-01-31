Амелюшенко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1890
Дата смерти30.01.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1923
Сын: Амелюшенко Поликарп Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
30.01.1958