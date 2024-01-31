Амелюшенко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелюшенко Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1890

Дата смерти

30.01.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Амелюшенко Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.03.1923

Сын: Амелюшенко Поликарп Петрович

Мать ребёнка: не указана

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
30.01.1958
Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
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