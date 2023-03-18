Макарова - Алпеева - Романова Галина Вячеславовна (Николаевна)
Место рождениягород Москва
Дата рождения20.05.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
город Москва
Рождение ребёнка
10.02.1974
Дочь: Макарова -Степанова - Дубосарская Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Макаров Валерий Константинович
город Приекуле Лиепайского района Латвийской ССР