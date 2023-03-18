Макарова - Алпеева - Романова Галина Вячеславовна (Николаевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова - Алпеева - Романова Галина Вячеславовна (Николаевна)

Место рождения

город Москва

Дата рождения

20.05.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

город Москва
Рождение ребёнка
10.02.1974

Дочь: Макарова -Степанова - Дубосарская Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Макаров Валерий Константинович

город Приекуле Лиепайского района Латвийской ССР