Камилова Фрузия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1986
Отец ребёнка: Камилов Ринат Вазихович
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1988
Отец ребёнка: Камилов Ринат Вазихович
Бракосочетание
Неизвестно