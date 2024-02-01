Камилова Фрузия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамилова Фрузия

Камилова Фрузия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1986

Сын: Камилов Рустем Ринатович

Отец ребёнка: Камилов Ринат Вазихович

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1988

Сын: Камилов Айдар Ринатович

Отец ребёнка: Камилов Ринат Вазихович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камилов Ринат Вазихович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close