Pruul Terk (Kerm) Aet
Место рождения
Дата рождения28.01.1855
Дата смерти15.11.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1855
Отец: Kerm Juhan
Мать: Kerm Leena
Бракосочетание
22.01.1878
Супруг(-а): Aet Pruul [Terk] (Kerm)
Рождение ребёнка
08.08.1878
Дочь: Pruul Liso
Отец ребёнка: Pruul Peet
Рождение ребёнка
10.12.1879
Сын: Tärk / Terk (terk) Peet Terk (Terk) /
Отец ребёнка: Pruul Peet
Рождение ребёнка
02.09.1886
Сын: Pruul Johannes
Отец ребёнка: Pruul Peet
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Pruul Peet
Смерть
15.11.1918