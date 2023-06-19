Pruul Terk (Kerm) Aet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pruul Terk (Kerm) Aet

Место рождения

Лепику, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

28.01.1855

Дата смерти

15.11.1918

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1817 г.р.

Муж

1849 г.р.
1856 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1855

Отец: Kerm Juhan

Мать: Kerm Leena

Лепику, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
22.01.1878

Муж: Terk (tärk) (terk) Mihkel

Супруг(-а): Aet Pruul [Terk] (Kerm)
Рождение ребёнка
08.08.1878

Дочь: Pruul Liso

Отец ребёнка: Pruul Peet

Тяркма, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
10.12.1879

Сын: Tärk / Terk (terk) Peet Terk (Terk) /

Отец ребёнка: Pruul Peet

Тяркма, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
02.09.1886

Сын: Pruul Johannes

Отец ребёнка: Pruul Peet

Лепику, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pruul Peet

Смерть
15.11.1918
Лепику, Hiiumaa vald, Hiiu maakond