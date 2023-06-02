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Рябов Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1988

Отец: Рябов Сергей Борисович

Мать: Яковлева Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
15.03.2013

Дочь: Рябова Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Рябова Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
15.06.2016

Дочь: Рябова Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Рябова Анна Юрьевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Анна Юрьевна