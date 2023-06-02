Рябов Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1988
Рождение ребёнка
15.03.2013
Дочь: Рябова Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Рябова Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
15.06.2016
Дочь: Рябова Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Рябова Анна Юрьевна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Анна Юрьевна