Клестов Григорий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлестов Григорий Кондратьевич

Клестов Григорий Кондратьевич

Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1706 ст.

Дата смерти

Около 1759 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.

Отец: Клестов Кондрат Ильич

Мать: - Екатерина Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Клестов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Сын: Клестов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Сын: Клестов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1759 ст.