Клестов Григорий Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1706 ст.
Дата смертиОколо 1759 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.
Отец: Клестов Кондрат Ильич
Мать: - Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Сын: Клестов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1759 ст.