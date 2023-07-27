Винтоняк Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винтоняк Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винтоняк Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винтоняк Василий Васильевич

Отец ребёнка: Винтоняк Василий Иванович

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Винтоняк Василий Иванович

Манява, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винтоняк Василий Иванович

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