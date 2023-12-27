Мирзоева (Кутепова) Оксана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1973
Отец: Кутепов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
13.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипилов Дмитрий Геннадьевич
Кетово, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.07.1996
Дочь: Шипилова Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Шипилов Дмитрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
28.05.2004
Сын: Мирзоев Максим Шархудинович
Отец ребёнка: Мирзоев Шархудин Низамудинович
Рождение ребёнка
17.08.2007
Сын: Мирзоев Даниил Шархудинович
Отец ребёнка: Мирзоев Шархудин Низамудинович
Рождение ребёнка
04.10.2008
Сын: Мирзоев Давид Шархудинович
Отец ребёнка: Мирзоев Шархудин Низамудинович
Рождение ребёнка
12.05.2014
Сын: Мирзоев Никита Шархудинович
Отец ребёнка: Мирзоев Шархудин Низамудинович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан