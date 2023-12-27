Мирзоева (Кутепова) Оксана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирзоева (Кутепова) Оксана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1973

Отец: Кутепов Виктор Павлович

Мать: Кутепова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипилов Дмитрий Геннадьевич

Кетово, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.07.1996

Дочь: Шипилова Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Шипилов Дмитрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
28.05.2004

Сын: Мирзоев Максим Шархудинович

Отец ребёнка: Мирзоев Шархудин Низамудинович

Рождение ребёнка
17.08.2007

Сын: Мирзоев Даниил Шархудинович

Отец ребёнка: Мирзоев Шархудин Низамудинович

Рождение ребёнка
04.10.2008

Сын: Мирзоев Давид Шархудинович

Отец ребёнка: Мирзоев Шархудин Низамудинович

Рождение ребёнка
12.05.2014

Сын: Мирзоев Никита Шархудинович

Отец ребёнка: Мирзоев Шархудин Низамудинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирзоев Шархудин Низамудинович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

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