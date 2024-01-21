Ивойлова Наталья Жоржевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивойлова Наталья Жоржевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Женский

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Ивойлов Жорж

Мать: Ивойлова Вера Арсентьевна

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