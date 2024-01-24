Дёмин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Николай Александрович

Место рождения

хутор Маслобойцы,Хорошевский с/с, Вохомского района

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Маслобойцы,Хорошевский с/с, Вохомского района
Рождение ребёнка
29.10.1912

Сын: Дёмин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дёмина Домна Тарасовна

д. Аносово, Буйского района, Костромской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дёмина Домна Тарасовна

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