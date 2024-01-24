Дёмин Николай Александрович
Место рожденияхутор Маслобойцы,Хорошевский с/с, Вохомского района
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Маслобойцы,Хорошевский с/с, Вохомского района
Рождение ребёнка
29.10.1912
Мать ребёнка: Дёмина Домна Тарасовна
д. Аносово, Буйского района, Костромской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дёмина Домна Тарасовна