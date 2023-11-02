Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Дмитриевич
Смерть
После 1825