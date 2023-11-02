Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1765 и 1767 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Дмитриевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Дмитриевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Дмитриевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Дмитриевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Дмитриевич

Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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