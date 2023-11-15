Рутковская Ксения Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рутковская Ксения Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Рутковский Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Рутковский Евфимий Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1866 ст.

Дочь: Рутковская Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Рутковский Евфимий Иванович

Мишкинишкяй 2, Вилкомирский уезд, Ковенская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1868

Сын: Рутковский Зиновий Ефимович

Отец ребёнка: Рутковский Евфимий Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1871

Дочь: Рутковская Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Рутковский Евфимий Иванович

Смерть
Неизвестно
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