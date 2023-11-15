Рутковская Ксения Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1864
Сын: Рутковский Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Рутковский Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1866 ст.
Дочь: Рутковская Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Рутковский Евфимий Иванович
Мишкинишкяй 2, Вилкомирский уезд, Ковенская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1868
Сын: Рутковский Зиновий Ефимович
Отец ребёнка: Рутковский Евфимий Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1871
Дочь: Рутковская Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Рутковский Евфимий Иванович
Смерть
Неизвестно