Strashun Hatskel (Yehezkiel) ben Lemkha
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Straschun Lemah Leyb
Мать: Straschun Rachel Leah
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Braha
Мать ребёнка: Strashun Sheina Liba
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Dubinovsky Reizel Bene
Мать ребёнка: Strashun Sheina Liba
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Strashun Sheina Liba
Рождение ребёнка
03.06.1887
Сын: Strashun Moshe / Movsha Lemakh
Мать ребёнка: Strashun Sheina Liba
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1910