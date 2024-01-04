Strashun Hatskel (Yehezkiel) ben Lemkha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Strashun Hatskel (Yehezkiel) ben Lemkha

Место рождения

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis

Дата рождения

1848

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Straschun Lemah Leyb

Мать: Straschun Rachel Leah

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Braha

Мать ребёнка: Strashun Sheina Liba

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Dubinovsky Reizel Bene

Мать ребёнка: Strashun Sheina Liba

Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
1884

Сын: Strashun Mendel Leizer

Мать ребёнка: Strashun Sheina Liba

Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
03.06.1887

Сын: Strashun Moshe / Movsha Lemakh

Мать ребёнка: Strashun Sheina Liba

Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1910
Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
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