Колесникова (Арцыбашева) Татьяна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Арцыбашева) Татьяна Игоревна

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

26.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1992

Отец: Арцыбашев Игорь Михайлович

Мать: Арцыбашева Алла Викторовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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