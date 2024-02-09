Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Колесникова (Арцыбашева) Татьяна Игоревна
Колесникова (Арцыбашева) Татьяна Игоревна
Написать автору
Древо
Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
26.03.1992
Пол
Женский
Отец
Арцыбашев Игорь Михайлович
1972 г.р.
Мать
Арцыбашева (Емшанова) Алла Викторовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1992
Отец:
Арцыбашев Игорь Михайлович
Мать:
Арцыбашева Алла Викторовна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия