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Дарья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Около 1766 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Максим Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Лаврентий Ермилов

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа Ларионова

Отец ребёнка: Ларион Лаврентий Ермилов

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Агафья Ларионова

Отец ребёнка: Ларион Лаврентий Ермилов

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Лаврентий Ермилов

Смерть
Неизвестно
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