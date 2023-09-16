Дарья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Максим Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Лаврентий Ермилов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа Ларионова
Отец ребёнка: Ларион Лаврентий Ермилов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Агафья Ларионова
Отец ребёнка: Ларион Лаврентий Ермилов
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно