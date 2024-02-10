Башаев Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башаев Максим Иванович

Место рождения

с. Омар Мамадышского района Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Омар Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Егорушкова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: не указана

с Омар Мамадышского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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