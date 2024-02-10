Башаев Максим Иванович
Место рожденияс. Омар Мамадышского района Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Омар Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Егорушкова Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: не указана
с Омар Мамадышского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно