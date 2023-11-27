Володина (Кащеева) Варвара Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1936
Отец ребёнка: Володин Уварий Семенович
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часовенко Лариса Уваровна
Отец ребёнка: Володин Уварий Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Самбор, Львівська область