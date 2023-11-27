Володина (Кащеева) Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Кащеева) Варвара Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1936

Сын: Володин Виталий Уварович

Отец ребёнка: Володин Уварий Семенович

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Часовенко Лариса Уваровна

Отец ребёнка: Володин Уварий Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Самбор, Львівська область
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