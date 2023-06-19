Бухлаев Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения02.01.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1894
Бракосочетание
22.01.1914
Жена: Бухлаева Анна Петровна
22.01.1914 по старому стилю
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Бухлаева Анна Петровна
Рождение ребёнка
18.04.1916
Сын: Бухлаев Николай Степанович
Мать ребёнка: Бухлаева Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно