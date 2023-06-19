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Бухлаев Степан Федорович

Место рождения

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.01.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1894

Отец: Бухлаев Федор Варламович

Мать: Бухлаева Наталья Архиповна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1914

Жена: Бухлаева Анна Петровна

22.01.1914 по старому стилю
Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Бухлаева Анна Петровна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1916

Сын: Бухлаев Николай Степанович

Мать ребёнка: Бухлаева Анна Петровна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно