Долгая Александра Михайловна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Долгая) Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
28.11.1893
Дочь: (Долгая) Варвара Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кривун (Долгая) Мария Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Калиниченко (Долгая) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
02.10.1900
Дочь: Карпенко (Долгая) Христина Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
29.08.1902
Дочь: (Долгая) Вера Степановна
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Рождение ребёнка
03.03.1904
Сын: Долгий Михаил Степаннович
Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич
Смерть
Неизвестно