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Долгая Александра Михайловна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгий Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Долгая) Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич

Рождение ребёнка
28.11.1893

Дочь: (Долгая) Варвара Степановна

Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кривун (Долгая) Мария Степановна

Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Калиниченко (Долгая) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич

Рождение ребёнка
02.10.1900

Дочь: Карпенко (Долгая) Христина Степановна

Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич

Рождение ребёнка
29.08.1902

Дочь: (Долгая) Вера Степановна

Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич

Рождение ребёнка
03.03.1904

Сын: Долгий Михаил Степаннович

Отец ребёнка: Долгий Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно

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