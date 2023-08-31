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Канищева Анастасия Алексеевна
Канищева Анастасия Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1994
Пол
Женский
Отец
Канищев Алексей Викторович
1971 г.р.
Мать
Канищева Вера
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994
Отец:
Канищев Алексей Викторович
Мать:
Канищева Вера
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