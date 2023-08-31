Канищева Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канищева Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1994

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994

Отец: Канищев Алексей Викторович

Мать: Канищева Вера

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