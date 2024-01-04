Кудринская (Подольская) Ирина Данииловна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
19.06.1920
Сын: Кудринский Иван Никонорович
Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кудринский Николай Никонорович
Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич
Бутова Курья, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1926
Сын: Кудринский Сергей Никонорович
Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич
Борок, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1928
Дочь: Теплухина Мария Никоноровна
Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кудринский Александр Никонорович
Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Кудринский Евгений Никонорович
Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кудринский Анатолий Никонорович
Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно