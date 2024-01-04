Кудринская (Подольская) Ирина Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудринская (Подольская) Ирина Данииловна

Место рождения

Горка-Кокуй, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Подольский Даниил Павлович

Мать: Подольская Феодора Захарьевна

Горка-Кокуй, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1920

Сын: Кудринский Иван Никонорович

Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кудринский Николай Никонорович

Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич

Бутова Курья, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1926

Сын: Кудринский Сергей Никонорович

Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич

Борок, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1928

Дочь: Теплухина Мария Никоноровна

Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кудринский Александр Никонорович

Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Кудринский Евгений Никонорович

Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кудринский Анатолий Никонорович

Отец ребёнка: Кудринский Никонор Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудринский Никонор Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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