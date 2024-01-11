Новикова (Чугунова) Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1895
Дата смерти14.02.1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1895
Отец: Новиков Никита Иванович
Мать: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.06.1924
Дочь: Чугунова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чугунов Иван Спиридонович
Село Мильково Собинского района Владимирской области
Рождение ребёнка
16.08.1926
Отец ребёнка: Чугунов Иван Спиридонович
д.Мильково, Ставровский район, Владимирской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугунова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Чугунов Иван Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1977