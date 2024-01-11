Новикова (Чугунова) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Чугунова) Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1895

Дата смерти

14.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1895

Отец: Новиков Никита Иванович

Мать: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.06.1924

Дочь: Чугунова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чугунов Иван Спиридонович

Село Мильково Собинского района Владимирской области
Рождение ребёнка
16.08.1926

Сын: Чугунов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чугунов Иван Спиридонович

д.Мильково, Ставровский район, Владимирской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугунова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Чугунов Иван Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Иван Спиридонович

Смерть
14.02.1977
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