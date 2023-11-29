Посохов Архипп Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохов Архипп Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1915 ст.

Дочь: Посохова Юлиана Архипповна

Мать ребёнка: Посохова Марфа Ивановна

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
21.02.1917 ст.

Дочь: Посохова Евдокия Архипповна

Мать ребёнка: Посохова Марфа Ивановна

Рубленое, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохова Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рубленое, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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