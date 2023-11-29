Посохов Архипп Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1915 ст.
Дочь: Посохова Юлиана Архипповна
Мать ребёнка: Посохова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1917 ст.
Дочь: Посохова Евдокия Архипповна
Мать ребёнка: Посохова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посохова Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно