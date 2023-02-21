Лебедев Михаил Мелитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Мелитон Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1950
Дочь: Корсак Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Лебедева Манефа Петровна
Рождение ребёнка
19.05.1966
Сын: Лебедев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Лебедева Манефа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Лебедева Манефа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Лебедева Манефа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Манефа Петровна
Смерть
Неизвестно