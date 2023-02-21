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Лебедев Михаил Мелитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Мелитон Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1950

Дочь: Корсак Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева Манефа Петровна

Рождение ребёнка
19.05.1966

Сын: Лебедев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Лебедева Манефа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева Манефа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева Манефа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Манефа Петровна

Смерть
Неизвестно