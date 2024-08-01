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Алыпов Ефим

Место рождения

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1850

Отец: Алыпов Конон

Мать: Алыпова (Шмакова) Ефимия

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
02.04.1850
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Елганской волости деревни Малой Дубровы крестьянин Филипп Артамонов Вычугжанин
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Алыпов Петр

Мать ребёнка: Алыпова Евдокия

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1890

Дочь: Бортникова (Алыпова) Мария

Мать ребёнка: Алыпова Евдокия

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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