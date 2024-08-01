Алыпов Ефим
Место рождения
Дата рождения30.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1850
Отец: Алыпов Конон
Мать: Алыпова (Шмакова) Ефимия
Крещение
02.04.1850
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Елганской волости деревни Малой Дубровы крестьянин Филипп Артамонов Вычугжанин
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Алыпов Петр
Мать ребёнка: Алыпова Евдокия
Рождение ребёнка
17.07.1890
Дочь: Бортникова (Алыпова) Мария
Мать ребёнка: Алыпова Евдокия
Смерть
Неизвестно