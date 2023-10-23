Журавлева Фидосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Фидосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1930

Сын: Журавлев Анатолий

Отец ребёнка: Журавлев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Вера

Отец ребёнка: Журавлев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Александр

Отец ребёнка: Журавлев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Петр

Смерть
Неизвестно
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