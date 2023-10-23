Журавлева Фидосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1930
Сын: Журавлев Анатолий
Отец ребёнка: Журавлев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова Вера
Отец ребёнка: Журавлев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Александр
Отец ребёнка: Журавлев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлев Петр
Смерть
Неизвестно