Мершиев Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мершиев Михаил Васильевич
Мать: Мершиева Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.12.?
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно