Мершиев Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мершиев Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мершиев Михаил Васильевич

Мать: Мершиева Анна Петровна

Рождение ребёнка
10.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мершиева Лидия Николаевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мершиева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мершиева Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мершиева Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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