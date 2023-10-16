Ребрина (Ильиных) Мариамна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребрина (Ильиных) Мариамна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

(ГАШ 354, 1, 3 -Церковные ведомости с. Соровского с 1814 по 1834) https://rodgersforum.borda.ru/?1-29-0-00000005-000-0-0-1676141044
Рождение ребёнка
27.09.1827 ст.

Сын: Ребрин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ребрин Василий Иосифович

Село Соровское Шадринского уезда
Смерть
Неизвестно
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