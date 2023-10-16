Ребрина (Ильиных) Мариамна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
(ГАШ 354, 1, 3 -Церковные ведомости с. Соровского с 1814 по 1834) https://rodgersforum.borda.ru/?1-29-0-00000005-000-0-0-1676141044
Рождение ребёнка
27.09.1827 ст.
Сын: Ребрин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ребрин Василий Иосифович
Село Соровское Шадринского уезда
Смерть
Неизвестно